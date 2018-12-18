В ЕС ужесточили нормы выбросов для новых автомобилей

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 81833 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 183359 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 144726 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 209071 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 254150 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213954 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246647 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208369 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488659 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241447 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
81%
Популярные новости

рф распространяет фейк о захвате Басовки в Сумской области: что происходит на самом деле

6 апреля, 18:14 • 9852 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

6 апреля, 18:31 • 10137 просмотра

Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3500, восстановление страны осложняют дожди и жара

6 апреля, 18:51 • 7580 просмотра

На ВОТ Запорожской области оккупанты запустили "победобусы" к 9 мая - ЦНС

6 апреля, 19:08 • 7068 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: духовный советник Трампа призвал мир осудить "террор" россии

6 апреля, 19:23 • 5650 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 266114 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 242203 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 327680 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488659 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 580051 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33461 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 209070 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79699 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76141 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81663 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В ЕС ужесточили нормы выбросов для новых автомобилей

Киев • УНН

 • 10447 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Новым автомобилям в Евросоюзе к 2030 году необходимо сократить выбросы углекислого газа на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 года. К такой позиции представители Еврокомиссии, Европарламента, а также стран - участниц ЕС пришли в ходе переговоров в Брюсселе в понедельник, передает УНН со ссылкой на DW.

В ЕС ужесточили нормы выбросов для новых автомобилей

Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к этому же сроку должны быть снижены на 31%. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств выступает сокращение выбросов на 15% к 2025 году.

Установленная граница, как отмечается, является компромиссом. Страны ЕС призывали сократить выбросы углекислого газа на 35%, а Европарламент выступал за их 40-процентное снижение.

Министр устойчивого развития и туризма председательствующей в ЕС Австрии Элизабет Кёстингер положительно отреагировала на достижение единой позиции, отметив напряженный характер переговоров. Европейское общество защиты потребителей (BEUC) также приветствовало новые требования для автомобилей.

В свою очередь, Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) выступило с их резкой критикой. Нововведения "слишком многого требуют и мало чему способствуют", утверждают представители VDA.

Напомним, городам в ЕС позволили запрещать новейшие дизельные автомобили.

Также напомним, на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата (СОР24) в польском городе Катовице был принят свод правил реализации Парижского соглашения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира
Brent
$63.88
Bitcoin
$78,437.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,044.80
Ethereum
$1,576.68