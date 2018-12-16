Генсек ООН назвал правила Парижского соглашения по климату основой для преобразований

“Утверждение программы реализации Парижского соглашения является основой для процесса преобразований, который потребует от международного сообщества более решительных усилий. Наука ясно показала, что для того, чтобы победить изменение климата, нам нужно повысить амбиции”, — сказал он.

Как предупредил генсек, повышение амбиций в смягчении последствий изменения климата, в деле адаптации к ним, в финансах, области технического сотрудничества теперь будут его приоритетами. “Амбиции будут в центре внимания климатического саммита, который я созываю в сентябре 2019 года”, — указал он.

“Все государства-члены должны руководствоваться целеустремленностью при подготовке своих определяемых на национальном уровне целей на 2020 год, чтобы обратить вспять нынешнюю тенденцию, в которой изменение климата все еще происходит быстрее, чем мы действуем”, — передает слова Гутерриша секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Конференция завершилась 15 декабря поздним вечером, хотя официально форум должен был закончится в пятницу. По неофициальной информации, принятие итогового документа блокировали Турция и Бразилия. Представители первой добивались, чтобы их страну перевели из списка развитых стран, которые предоставляют финансирование, в список развивающихся, чтобы получать средства на проекты по защите окружающей среды. Бразилия же хотела получить выгодные для себя условия в международном рыночном механизме торговли выбросами парниковых газов после 2020 года.

Как сообщал УНН, РФ назвала план Миссии ООН по правам человека в Украине сознательно невыполнимой “из-за Крыма”.