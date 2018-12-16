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Генсек ООН назвав правила Паризької угоди з клімату основою для перетворень

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Прийнятий в суботу на Всесвітній конференції ООН з питань зміни клімату (СОР-24) в місті Катовіце звід правил реалізації Паризької угоди покладе початок новому етапу в процесі боротьби за захист клімату. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, коментуючи прийняття цього документа, інформує УНН.

Генсек ООН назвав правила Паризької угоди з клімату основою для перетворень

“Затвердження програми реалізації Паризької угоди є основою для процесу перетворень, який зажадає від міжнародного співтовариства більш рішучих зусиль. Наука ясно показала, що для того, щоб перемогти зміну клімату, нам потрібно підвищити амбіції”, — сказав він.

Як попередив генсек, підвищення амбіцій в пом’якшенні наслідків зміни клімату, в справі адаптації до них, в фінансах, області технічного співробітництва тепер будуть його пріоритетами. “Амбіції будуть в центрі уваги кліматичного саміту, який я скликаю у вересні 2019 року”, — вказав він.

“Все держави-члени повинні керуватися цілеспрямованістю при підготовці своїх визначених на національному рівні цілей на 2020 рік, щоб повернути назад нинішню тенденцію, в якій зміна клімату все ще відбувається швидше, ніж ми діємо”, — передає слова Гутерріша секретаріат Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату.

Конференція завершилася 15 грудня пізно ввечері, хоча офіційно форум повинен був закінчитися в п’ятницю. За неофіційною інформацією, прийняття підсумкового документа блокували Туреччина і Бразилія. Представники першої домагалися, щоб їх країну перевели зі списку розвинених країн, які надають фінансування, в список країн, що розвиваються, щоб отримувати кошти на проекти із захисту довкілля. Бразилія ж хотіла отримати вигідні для себе умови в міжнародному ринковому механізмі торгівлі викидами парникових газів після 2020 року.

Як повідомляв УНН, РФ назвала план Місії ООН з прав людини в Україні свідомо нездійсненним “через Крим”.

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