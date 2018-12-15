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РФ назвала план Місії ООН з прав людини в Україні свідомо нездійсненним "через Крим"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Чумаков в ході виступу в п’ятому комітеті Генасамблеї ООН висловив “сумнів у законності діяльності Місії Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) в Україні” і попросив роз’яснити її цілі і структуру, а також надати фінансові звіти. Текст виступу Чумакова опублікований на сайті постійного представництва Росії в п’ятницю, його також цитують федеральні ЗМІ РФ, інформує УНН.

РФ назвала план Місії ООН з прав людини в Україні свідомо нездійсненним "через Крим"

Заступник постпреда заявив, що план роботи Місії “свідомо не здійснимо”, так як, нібито “відповідно до Конституції Російської Федерації, Республіка Крим і місто федерального значення Севастополь є невід’ємними суб’єктами Росії, тому не можуть входити в мандат зазначеної структури” (“Республіка Крим” як так званий “суб’єкт” Російської Федерації була утворена 18 березня 2014 року, на підставі підписаного в той же день так званого “договору про приєднання Криму до Росії”, яким РФ завершила анексію частини української території — ред.).

Чумаков також звернувся до фінансово-адміністративної складової Місії, запросивши офіційний текст рішення міждержавного органу про її створення. Він зазначив, що у разі відсутності рішення міждержавного органу про створення “польової присутності” на території України, підстав для виділення коштів на її фінансування з регулярного бюджету ООН, який поповнюється всіма державами-членами організації, немає. Крім цього, заступник постпреда підняв питання про склад співробітників Місії, активах структури, всіх фінансових витратах, добровільних внесках та випадках неправомірних дій, пояснивши, що “відповіді на поставлені запитання зможуть пролити світло на законність існування цієї квазі оонівської структури”.

“Розраховуємо, що після отримання відповідей на поставлені питання делегації зможуть об’єктивно поглянути на проект резолюції про фінансування якоїсь „Місії УВКПЛ в Україні“ і відмовитися від виділення ресурсів з регулярного бюджету ООН на її свідомо нездійсненну діяльність щодо регіонів Росії”, — підсумував російський дипломат.

Нагадуємо, ООН не отримала звернення патріарха Кирила зі скаргою на “утиски УПЦ”.

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