РФ назвала план Місії ООН з прав людини в Україні свідомо нездійсненним "через Крим"

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Чумаков в ході виступу в п’ятому комітеті Генасамблеї ООН висловив “сумнів у законності діяльності Місії Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) в Україні” і попросив роз’яснити її цілі і структуру, а також надати фінансові звіти. Текст виступу Чумакова опублікований на сайті постійного представництва Росії в п’ятницю, його також цитують федеральні ЗМІ РФ, інформує УНН.