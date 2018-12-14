ООН не отримала звернення патріарха Кирила зі скаргою на "утиски УПЦ"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш поки не отримував звернення Патріарха Московського і всієї Русі Кирила про нібито “порушення прав ієрархів, духовенства і віруючих канонічної Української православної церкви (УПЦ) (Московського патріархату — ред.)”. Про це повідомив російському агентству ТАРС заступник офіційного представника генсека Фархан Хак, передає УНН.
“Ми не отримали цього листа”, — сказав він.
У п’ятницю Відділ зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви повідомив, що направив відповідне звернення патріарха лідерам світових церков, генеральним секретарям ООН і ОБСЄ, а також главам Франції та Німеччини.
Константинопольський патріархат в жовтні оголосив про початок створення автокефалії в Україні. Його синод скасував рішення 1686 року про перехід Київської митрополії до Московського патріархату, заявив про відновлення ставропігії в Києві (статусу підпорядкування безпосередньо Константинопольському патріарху) і зняв анафему з глав двох раніше неканонічних церков в Україні — Філарета, предстоятеля УПЦ Київського патріархату і Макарія, предстоятеля Української автокефальної православної церкви. У відповідь на ці дії синод РПЦ 15 жовтня відмовився від євхаристійного спілкування з Константинополем.
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