ООН не получила обращение патриарха Кирилла с жалобой на "притеснения УПЦ"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пока не получал обращения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о якобы “нарушении прав иерархов, духовенства и верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) (Московского патриархата — ред.)”. Об этом сообщил российскому агентству ТАСС заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, передает УНН.
“Мы не получили это письмо”, — сказал он.
В пятницу Отдел внешних церковных связей Русской православной церкви сообщил, что направил соответствующее обращение патриарха лидерам мировых церквей, генеральным секретарям ООН и ОБСЕ, а также главам Франции и Германии.
Константинопольский патриархат в октябре объявил о начале создания автокефалии в Украине. Его синод отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии в Московский патриархат, заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху) и снял анафему с глав двух ранее неканонических церквей в Украине — Филарета, предстоятеля УПЦ Киевского патриархата и Макария, предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви. В ответ на эти действия синод РПЦ 15 октября отказался от евхаристического общения с Константинополем.
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