РФ назвала план Миссии ООН по правам человека в Украине сознательно невыполнимой "из-за Крыма"

Заместитель постпреда заявил, что план работы Миссии “заведомо не осуществим”, так как, якобы “в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются неотъемлемыми субъектами России, поэтому не могут входить в мандат указанной структуры” (“Республика Крым” как так называемый “субъект” Российской Федерации была образована 18 марта 2014 года, на основании подписанного в тот же день так называемого “договора о присоединении Крыма к России”, которым РФ завершила аннексию части украинской территории — ред.).

Чумаков также обратился к финансово-административной составляющей Миссии, запросив официальный текст решения межгосударственного органа о ее создании. Он отметил, что в случае отсутствия решения межгосударственного органа о создании “полевого присутствия” на территории Украины, оснований для выделения средств на ее финансирование из регулярного бюджета ООН, который пополняется всеми государствами-членами организации, нет. Помимо этого, заместитель постпреда поднял вопросы о составе сотрудников Миссии, активах структуры, всех финансовых расходах, добровольных взносах и случаях неправомерных действий, пояснив, что “ответы на заданные вопросы смогут пролить свет на законность существования этой квази ооновской структуры”.

“Рассчитываем, что после получения ответов на поставленные вопросы делегации смогут объективно взглянуть на проект резолюции о финансировании некой „Миссии УВКПЧ в Украине“ и отказаться от выделения ресурсов из регулярного бюджета ООН на ее заведомо неосуществимую деятельность в отношении регионов России”, — подытожил российский дипломат.

Напоминаем, ООН не получила обращение патриарха Кирилла с жалобой на “притеснения УПЦ”.