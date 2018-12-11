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Україна покращила показники в рейтингу протидії зміни клімату

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. За висновками дослідників організації NewClimate Institute, Germanwatch і Climate Action Network, Україна посіла 18 місце, відносно висока загальна оцінка пов’язана із хорошим показником енергоефективності та невисокою кількістю викидів парникових газів. Про це передає УНН з посиланням на дослідження NewClimate Institute, Germanwatch і Climate Action Network.

Україна покращила показники в рейтингу протидії зміни клімату

"За висновками дослідників, Україна із оцінкою в 60 балів посіла перше місце в групі "жовтого спектру" – країн із середнім рівнем успішності в протидії змінам клімату. Минулого року – в рейтингу Climate Change Performance Index – Україна була на 20 місці", - йдеться у звіті. 

Стосовно України, автори дослідження вважають, що відносно висока оцінка пов’язана з хорошим показником енергоефективності та невисокою кількістю викидів парникових газів. Але вони вважають, що на це вплинули економічні складнощі, ніж свідомі підходи.

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"Експерти наголошують, що високий загальний рейтинговий бал є скоріше результатом економічної кризи внаслідок конфлікту на Донбасі, ніж ефективної кліматичної політики. Вони критикують брак амбітності в національній кліматичній політиці. Це також позначається на дуже низькій оцінці національної кліматичної оцінки та того, як темпи зниження викидів і розвиток енергетики з відновлюваних джерел до 2030 року відповідають задачі не допустити підвищення температури Землі на 2 градуси за Цельсієм", – написали у звіті.

У звіті також додали, що жодна з країн не докладає достатніх зусиль для протидії небезпечним змінам клімату. За даними досліджень, обсяги викидів парникових газів за 2018 рік сягнуть рекордного рівня.

Нагадаємо, у Брюсселі в неділю, 2 грудня, пройшла масова демонстрація на захист клімату. За даними поліції бельгійської столиці, в заході взяли участь близько 65 тисяч осіб.

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