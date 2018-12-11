Украина улучшила показатели в рейтинге противодействия изменению климата

"По заключению исследователей, Украина с оценкой в 60 баллов заняла первое место в группе "желтого спектра"- стран со средним уровнем успешности в противодействии изменениям климата. В прошлом году - в рейтинге Climate Change Performance Index - Украина была на 20 месте", - говорится в отчете.

Что касается Украины, авторы исследования считают, что относительно высокая оценка связана с хорошим показателем энергоэффективности и невысоким количеством выбросов парниковых газов. Но они считают, что на это повлияли экономические трудности, чем сознательные подходы.



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"Эксперты отмечают, что высокий общий рейтинговый балл является скорее результатом экономического кризиса в результате конфликта на Донбассе, чем эффективная климатическая политика. Они критикуют недостаток амбициозности в национальной климатической политике. Это также сказывается на очень низкой оценке национальной климатической оценки и того, как темпы снижения выбросов и развитие энергетики из возобновляемых источников к 2030 году соответствуют задачи не допустить повышения температуры Земли на 2 градуса по Цельсию", - написали в отчете.

В отчете также добавили, что ни одна из стран не прилагает достаточных усилий для противодействия опасным изменениям климата. По данным исследований, объемы выбросов парниковых газов 2018 достигнут рекордного уровня.

Напомним, в Брюсселе в воскресенье, 2 декабря, прошла массовая демонстрация в защиту климата. По данным полиции бельгийской столицы, в мероприятии приняли участие около 65 000 человек.