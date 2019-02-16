Тисячі школярів вийшли на протести по всій Британії

Учні з усієї країни вийшли на вулиці, щоб закликати уряд оголосити надзвичайну кліматичну ситуацію і зробити активні кроки для розв’язання цієї проблеми.

Організатори акції Youth Strike 4 Climate заявили, що протести відбулися в понад 60 містах та містечках, взяли участь в них 15 тисяч людей.

Вони несли плакати з написами “В нас немає планети Б”.

Ця акція була частиною набагато ширшого глобального руху, відомого як Schools 4 Climate Action.

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Все почалася з 15-літньої шведки Грети Тунберг, яка пропустила заняття, аби влаштувати акцію біля будівлі уряду у вересні, звинувачуючи свою країну в невиконанні Паризької кліматичної угоди.

Відтоді десятки тисяч дітей у Бельгії, Німеччині, Швеції, Швейцарії та Австралії вирішили провести власні демонстрації.

В Британії найбільші протести пройшли в Лондоні, Брайтоні, Оксфорді та Ексетері, повідомляє британська студентська мережа клімату.

Група, яка допомагала координувати протести, має чотири ключові вимоги:



Уряд має оголосити “надзвичайну кліматичну ситуацію”



Уряд повинен інформувати громадськість, наскільки серйозною є ситуація



Національний навчальний план має бути реформований з урахуванням “екологічної кризи”



Вік для отримання права голосу на виборах має бути знижений до 16 років, аби молоді люди могли брати участь у прийнятті рішень щодо екологічних питань.



Грета Тунберг висвітлювала британські протести в Twitter.

“Британський прем’єр-міністр каже, що діти, які навчаються в школі, „втрачають час, відведений на уроки“. Але знову ж таки, політичні лідери витратили 30 років на бездіяльність. І це трохи гірше”, — написала вона.

Як повідомляв УНН, минулий 2018 рік став одним з найтепліших з коли-небудь зареєстрованих за всю 139-річну історію метеоспостережень.

Раніше Трамп заявив, що його країна виходить з Паризького угоди по клімату, оскільки виконання положень цієї угоди може обернутися для Сполучених Штатів втратою 2,7 млн ​​робочих місць до 2025 року. Паризькі домовленості були ухвалені 12 грудня 2015 року з підсумками міжнародного саміту, що проходив в Парижі, його учасники домовилися не допустити підвищення середньої температури на планеті до 2100 року більш ніж на два градуси Цельсія в порівнянні з показником доіндустріальної епохи. Вчені вважають, що більш значне зростання може призвести до незворотних екологічних наслідків.

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