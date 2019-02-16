Тисячі школярів вийшли на протести по всій Британії

ukru
23 березня, 12:58 • 158755 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 403493 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 399243 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 386199 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 393261 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 293458 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 243914 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 473216 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 174378 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 406196 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4.3 м/с
55 %
756 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 336715 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 320819 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 275297 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

15:51 • 213175 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 262441 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 392110 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 473216 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 406196 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 362045 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 311843 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 156183 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 153410 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 154587 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 149124 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 153013 перегляди
Актуальне
Тисячі школярів вийшли на протести по всій Британії

Тисячі школярів вийшли на протести по всій Британії

Київ • УНН

 • 10865 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Учні по всій Британії “вийшли на страйк” у п’ятницю в рамках глобальної кампанії щодо дій проти змін клімату. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Учні з усієї країни вийшли на вулиці, щоб закликати уряд оголосити надзвичайну кліматичну ситуацію і зробити активні кроки для розв’язання цієї проблеми.

Організатори акції Youth Strike 4 Climate заявили, що протести відбулися в понад 60 містах та містечках, взяли участь в них 15 тисяч людей.

Вони несли плакати з написами “В нас немає планети Б”.

Ця акція була частиною набагато ширшого глобального руху, відомого як Schools 4 Climate Action.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Арктиці з’явиться гігантська голова Трампа

Все почалася з 15-літньої шведки Грети Тунберг, яка пропустила заняття, аби влаштувати акцію біля будівлі уряду у вересні, звинувачуючи свою країну в невиконанні Паризької кліматичної угоди.

Відтоді десятки тисяч дітей у Бельгії, Німеччині, Швеції, Швейцарії та Австралії вирішили провести власні демонстрації.

В Британії найбільші протести пройшли в Лондоні, Брайтоні, Оксфорді та Ексетері, повідомляє британська студентська мережа клімату.

Група, яка допомагала координувати протести, має чотири ключові вимоги:

  • Уряд має оголосити “надзвичайну кліматичну ситуацію”
  • Уряд повинен інформувати громадськість, наскільки серйозною є ситуація
  • Національний навчальний план має бути реформований з урахуванням “екологічної кризи”
  • Вік для отримання права голосу на виборах має бути знижений до 16 років, аби молоді люди могли брати участь у прийнятті рішень щодо екологічних питань.

Грета Тунберг висвітлювала британські протести в Twitter.

“Британський прем’єр-міністр каже, що діти, які навчаються в школі, „втрачають час, відведений на уроки“. Але знову ж таки, політичні лідери витратили 30 років на бездіяльність. І це трохи гірше”, — написала вона. 

Як повідомляв УНН, минулий 2018 рік став одним з найтепліших з коли-небудь зареєстрованих за всю 139-річну історію метеоспостережень.

Раніше Трамп заявив, що його країна виходить з Паризького угоди по клімату, оскільки виконання положень цієї угоди може обернутися для Сполучених Штатів втратою 2,7 млн ​​робочих місць до 2025 року. Паризькі домовленості були ухвалені 12 грудня 2015 року з підсумками міжнародного саміту, що проходив в Парижі, його учасники домовилися не допустити підвищення середньої температури на планеті до 2100 року більш ніж на два градуси Цельсія в порівнянні з показником доіндустріальної епохи. Вчені вважають, що більш значне зростання може призвести до незворотних екологічних наслідків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США можуть повернутися до Паризької кліматичної угоди — Трамп

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,000.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,996.35