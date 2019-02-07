NASA назвало 2018 рік четвертим найспекотнішим в історії

При цьому, за даними NOAA і NASA, 2018 рік став четвертим серед найтепліших років. Два урядових установи використовують різну методику розрахунку глобальних температур, але обидва відомства зійшлися на думці, що минулий рік продовжив самий жаркий період за всю історію метеоспостережень, який триває вже п’ять років.

“2018 рік став черговим надзвичайно спекотним роком, продовживши багаторічну тенденцію глобального потепління”, — зазначив керівник Інституту космічних досліджень ім. Годдарда при NASA Гевін Шмідт.

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“Вплив глобального потепління вже відчувається — повені, спека, інтенсивні опади і зміна екосистем”, — підкреслив він.

“З 1880 року середня температура на поверхні Землі зросла приблизно на один градус за Цельсієм, що викликане активністю людини”, — йдеться в прес-релізі.

Ця доповідь NASA суперечить позиції американського лідера Дональда Трампа, який неодноразово висловлював сумніви в тому, що зміна клімату відбувається через вплив людини. Так, в жовтні він заявив, що є вчені, які не згодні з теорією глобального потепління. На його думку, деякі дослідники можуть дотримуватися тієї чи іншої позиції з питання зміни клімату, керуючись політичними мотивами.

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Раніше Трамп заявив, що його країна виходить з Паризького угоди по клімату, оскільки виконання положень цієї угоди може обернутися для Сполучених Штатів втратою 2,7 млн ​​робочих місць до 2025 року. Паризькі домовленості були ухвалені 12 грудня 2015 року з підсумками міжнародного саміту, що проходив в Парижі, його учасники домовилися не допустити підвищення середньої температури на планеті до 2100 року більш ніж на два градуси Цельсія в порівнянні з показником доіндустріальної епохи. Вчені вважають, що більш значне зростання може призвести до незворотних екологічних наслідків.

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