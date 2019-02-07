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NASA назвало 2018 год четвертым самым жарким в истории

NASA назвало 2018 год четвертым самым жарким в истории

Киев  •  УНН

 • 9667 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Минувший год стал одним из самых теплых из когда-либо зарегистрированных за всю 139-летнюю историю метеонаблюдений. Об этом сообщили в среду ученые из Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA) и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает УНН.

При этом, по данным NOAA и NASA, 2018 год стал четвертым среди самых теплых лет. Два правительственных учреждения используют разную методику расчета глобальных температур, но оба ведомства сошлись во мнении, что прошлый год продолжил самый жаркий период за всю историю метеонаблюдений, который длится уже пять лет.

“2018 год стал очередным чрезвычайно жарким годом, продолжив многолетнюю тенденцию глобального потепления”, — отметил руководитель Института космических исследований им. Годдарда при NASA Гэвин Шмидт.

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“Влияние глобального потепления уже ощущается — наводнения, жара, интенсивные осадки и изменение экосистем”, — подчеркнул он.

“С 1880 года средняя температура на поверхности Земли возросла примерно на один градус по Цельсию, что вызвано активностью человека”, — говорится в пресс-релизе.

Этот доклад NASA противоречит позиции американского лидера Дональда Трампа, который неоднократно выражал сомнения в том, что изменение климата происходит из-за воздействия человека. Так, в октябре он заявил, что есть ученые, которые не согласны с теорией глобального потепления. По его мнению, некоторые исследователи могут придерживаться той или иной позиции по вопросу изменения климата, руководствуясь политическими мотивами.

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Ранее Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату, поскольку выполнение положений этого соглашения может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. Парижские договоренности были приняты 12 декабря 2015 года по итогам международного саммита, его участники условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи. Ученые полагают, что более значительный рост может привести к необратимым экологическим последствиям.

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