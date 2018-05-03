В Арктиці з'явиться гігантська голова Трампа

Крижана голова Трампа повинна стати наочним прикладом зміни клімату на Землі. За задумами активістів, з часом льодовик буде танути, а разом з ним і обличчя американського президента, який заперечує існування цього феномена.



"Глобальне потепління сьогодні - одна з найважливіших проблем і тем. Є ще люди, які сумніваються, що це проблема. Ми хочемо побудувати пам'ятник для всіх нас - так ми побачимо, як довго збережеться скульптура до того, як розтане. Часто люди вірять тільки в то, що бачать своїми очима", - зазначив голова групи "Танучий лід" Ніколас Прієто.



Розміри арктичної скульптури будуть такими ж, як у президентських кам'яних голів на горі Рашмор: 35 метрів у висоту і по 20 в ширину і глибину. Працювати над її створенням протягом місяця збираються фінські і монгольські скульптори. Для реалізації проекту організації потрібно зібрати 400 тисяч євро і знайти відповідний льодовик.



Дональд Трамп не раз критикував ідею глобальної зміни клімату, а дослідників цієї проблеми називав " розумниками, які смокчуть гроші". У серпні 2017 го з подачі президента Сполучені Штати вийшли з Паризького угоди по клімату, яке передбачає виділення 100 мільярдів доларів країнам, що розвиваються для вирішення кліматичних проблем.

Як повідомляв УНН, в США готуються зняти кінокартину про шляхи президента країни Дональда Трампа до влади. Про плани написати сценарій до фільму заявив журналіст Гебріел Шерман.