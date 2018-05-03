В Арктике появится гигантская голова Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Экологи из финской неправительственной организации "Тающий лед" запустили проект Trumpmore, в рамках которого во льдах Арктики будет высечена гигантская голова президента США Дональда Трампа. Их цель — привлечь дополнительное внимание к теме глобального потепления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт проекта.
Ледяная голова Трампа должна стать наглядным примером изменения климата на Земле. По замыслам активистов, со временем ледник будет таять, а вместе с ним и лицо американского президента, который отрицает существование этого феномена.
"Глобальное потепление сегодня — одна из важнейших проблем и тем. Есть еще люди, которые сомневаются, что это проблема. Мы хотим построить памятник для всех нас — так мы увидим, как долго сохранится скульптура до того, как растает. Часто люди верят только в то, что видят своими глазами", — отметил председатель группы "Тающий лед" Николас Прието.
Размеры арктической скульптуры будут такими же, как у президентских каменных голов на горе Рашмор: 35 метров в высоту и по 20 в ширину и глубину. Работать над ее созданием в течение месяца собираются финские и монгольские скульпторы. Для реализации проекта организации нужно собрать 400 тысяч евро и найти подходящий ледник.
Дональд Трамп не раз критиковал идею глобального изменения климата, а исследователей этой проблемы называл "сосущими деньги умниками". В августе 2017-го с подачи президента Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату, которое предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем.
Как сообщал УНН, в США готовятся снять кинокартину о пути президента страны Дональда Трампа к власти. О планах написать сценарий к фильму заявил журналист Гэбриэл Шерман.