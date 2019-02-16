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Тысячи школьников вышли на протесты по всей Британии

Тысячи школьников вышли на протесты по всей Британии

Киев  •  УНН

 • 10862 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Ученики по всей Британии “вышли на забастовку” в пятницу в рамках глобальной кампании по действиям против изменений климата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Ученики со всей страны вышли на улицы, чтобы призвать правительство объявить чрезвычайную климатическую ситуацию и предпринять активные шаги для решения этой проблемы.

Организаторы акции Youth Strike 4 Climate заявили, что протесты прошли в более чем 60 городах и городках, приняли участие в них 15 тысяч человек.

Они несли плакаты с надписями “У нас нет планеты Б”.

Эта акция была частью гораздо более широкого глобального движения, известного как Schools 4 Climate Action.

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Все началась с 15-летней шведки Греты Тунберг, которая пропустила занятия, чтобы устроить акцию у здания правительства в сентябре, обвиняя свою страну в невыполнении Парижского климатического соглашения.

С тех пор десятки тысяч детей в Бельгии, Германии, Швеции, Швейцарии и Австралии решили провести собственные демонстрации.

В Британии наибольшие протесты прошли в Лондоне, Брайтоне, Оксфорде и Эксетере, сообщает британская студенческая сеть климата.

Группа, которая помогала координировать протесты, имеет четыре ключевые требования:

  • Правительство должно объявить “чрезвычайную климатическую ситуацию”
  • Правительство должно информировать общественность, насколько серьезна ситуация
  • Национальный учебный план должен быть реформирован с учетом “экологического кризиса”
  • Возраст для получения права голоса на выборах должен быть снижен до 16 лет, чтобы молодые люди могли участвовать в принятии решений по экологическим вопросам.

Грета Тунберг освещала британские протесты в Twitter.

"Британский премьер-министр говорит, что дети, которые учатся в школе,"теряют время, отведенное на уроки". Но опять же, политические лидеры потратили 30 лет на бездействие. И это немного хуже", — написала она.

Как сообщал УНН, прошедший 2018 год стал одним из самых теплых из когда-либо зарегистрированных за всю 139-летнюю историю метеонаблюдений.

Ранее Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату, поскольку выполнение положений этого соглашения может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест до 2025 года. Парижские соглашения были приняты 12 декабря 2015 итогам международного саммита, проходившего в Париже, его участники договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи. Ученые считают, что более значительный рост может привести к необратимым экологическим последствиям.

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