На протестах в Алжире получили травмы около 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Во время массовых акций протеста в Алжире, состоявшихся 1 марта, были травмированы 183 протестующих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Как отмечается, один из протестующих умер после сердечного приступа.
Акции протеста в Алжире продолжаются около недели, впрочем, самые массовые демонстрации прошли 1 марта, когда на улицы городов вышли десятки тысяч людей, недовольных решением президента страны Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на пятый срок.
Протесты накануне происходили в основном мирно, впрочем, в городе Алжире, столице страны, между демонстрантами и полицией произошли столкновения у президентского дворца. В субботу в столице Алжира наблюдается спокойная ситуация. В субботу демонстрации проходят в городе Беджая на севере страны.
Напомним, ранее было известно, что по меньшей мере 63 человека пострадали, 45 были задержаны во время многотысячных акций протеста в Алжире.