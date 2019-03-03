Несколько десятков тысяч человек вновь вышли на антипрезидентские протесты в Алжире
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Алжире в воскресенье возобновились массовые антиправительственные протесты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В столице страны Алжире и других городах на улицы вышли десятки тысяч протестующих, пишет издание.
По словам иностранных дипломатов, в столице в акциях принимают участие до 70 тысяч человек.
Главное требование протестующих - отказ действующего президента страны Абдель Азиза Бутефлики от планов баллотироваться на пятый президентский срок.
Отмечается, что массовые протесты в Алжире продолжаются уже больше недели.
Напомним, массовые протесты прошли, в том числе и в прошлую пятницу, 1 марта. В этот день во время акций были травмированы 183 протестующих.
Ранее сообщалось, что в ходе многотысячных акций протеста в Алжире по меньшей мере 63 человека пострадали, 45 были задержаны.