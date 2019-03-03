В Париже против президента Алжира вышли на митинг 6 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Порядка 6 тысяч человек в Париже вышли на митинг против выдвижения на пятый срок нынешнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики. Акция собрала больше участников, чем манифестация “желтых жилетов” в минувшую субботу, сообщает FranceInfo со ссылкой на данные парижской префектуры, передает УНН.
По данным МВД, в субботу в манифестации движения “желтых жилетов” в Париже приняли участие порядка 4 тысяч человек. Организатором парижской демонстрации стал представитель оппозиционной партии “Джейль Джаид” (“Новое поколение”) Фаттах Бендали.
Протестующие выступают против решения 81-летнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Президентские выборы в Алжире пройдут 18 апреля. Действующий глава государства Абдель Азиз Бутефлика находится у власти с 1999 года.
Как сообщал УНН, действующий президент Алжира пообещал досрочные выборы в случае его переизбрания.