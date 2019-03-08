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Понад 1 млн людей взяли участь в антиурядовій акції в столиці Алжиру

Понад 1 млн людей взяли участь в антиурядовій акції в столиці Алжиру

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Понад 1 млн людей взяли в столиці Алжиру в п'ятницю участь в антиурядовій маніфестації з вимогою до діючого 82-річному главі держави Абдельазізу Бутефліка не висувати на п'ятий термін на президентських виборах, намічених на квітень поточного року. Про це повідомляє видання Al Watan, передає УНН.

За його інформацією, учасники заповнили практично весь центр міста, скандуючи гасла, спрямовані проти правлячої верхівки, включно з партією "Фронт національного звільнення", уряд і безпосередньо президента. Площа Моріса Оден, 1 травня і Головного поштамту, бульвари Віктора Гюго і Мухаммеда V, вулиці Дідуш і Бен Мехді і багато інших місць столиці в другій половині дня були повністю заповнені алжірцями, які прийшли з національними прапорами в руках висловити свою громадянську позицію. Серед них є чимало жінок і дітей.

"Ні п'ятого терміну! Республіка - не королівство! Бутефліка, йди! За вільний і демократичний Алжир", - скандували, не перестаючи люди, на протязі декількох годин. Також часто можна було почути популярний щодо подій "арабської весни" гасло "Народ хоче падіння режиму".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Попри обіцянку президента масові протести продовжуються в Алжирі

З точки зору Al Watan, "Алжир сьогодні побачив народну протестну акцію безпрецедентного масштабу з моменту зробленого в лютому заяви Бутефліки про намір брати участь у виборах". "Якщо на самому початку люди відкидали кандидатуру чинного президента, то тепер вони вимагають зміни всієї політичної системи країни", - йдеться в матеріалі видання.

Як повідомляв УНН, влада Алжиру через акції протесту проти президента Абдельазіза Бутефліка призупинила рух поїздів метро в столиці країни.

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