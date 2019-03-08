Понад 1 млн людей взяли участь в антиурядовій акції в столиці Алжиру

КИЇВ. 8 березня. УНН. Понад 1 млн людей взяли в столиці Алжиру в п'ятницю участь в антиурядовій маніфестації з вимогою до діючого 82-річному главі держави Абдельазізу Бутефліка не висувати на п'ятий термін на президентських виборах, намічених на квітень поточного року. Про це повідомляє видання Al Watan, передає УНН.