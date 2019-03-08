В Алжирі через акції протесту призупинили рух метро
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Влада Алжиру через акції протесту проти президента Абдельазіза Бутефліка призупинили рух поїздів метро в столиці країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Сьогодні, в Алжирі перед очікуваною акцією протесту проти президента Абдельазіза Бутефліка призупинили рух поїздів метро в столиці країни. Акції протесту повинні початися в другій половині дня", - йдеться в повідомленні.
Громадяни країни закликали вшанувати "Марш 20 мільйонів", який може стати найбільшою демонстрацією в столиці та інших містах країни. Також, деякі громадяни вважають, що сьогодні вирішальний день. По всій країні збільшили кількість правоохоронців перед початком майбутніх протестів.
Нагадаємо, 3 березня в Алжирі противники глави держави, які вимагають від нього не брати участь в майбутніх виборах, вийшли ближче до півночі на вулиці, щоб висловити протест з приводу рішення Бутефлікі виставити свою кандидатуру.