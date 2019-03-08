В Алжире из-за акций протеста приостановили движение метро
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Власти Алжира из-за акций протеста против президента Абдельазиза Бутефлика приостановили движение поездов метро в столице страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Сегодня, в Алжире перед ожидаемой акцией протеста против президента Абдельазиза Бутефлика приостановили движение поездов метро в столице страны. Акции протеста должны начаться во второй половине дня", - говорится в сообщении.
Граждане страны призвали почтить "Марш 20 миллионов", который может стать крупнейшей демонстрацией в столице и других городах страны. Также, некоторые граждане считают, что сегодня решающий день. По всей стране увеличили количество правоохранителей перед началом будущих протестов.
Напомним, 3 марта в Алжире противники главы государства, которые требуют от него не участвовать в предстоящих выборах, вышли ближе к полуночи на улицы, чтобы выразить протест по поводу решения Бутефлика выставить свою кандидатуру.