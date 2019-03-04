Попри обіцянку президента масові протести продовжуються в Алжирі

Противники глави держави, які вимагають від нього не брати участь в майбутніх виборах, вийшли ближче до півночі на вулиці, щоб висловити протест з приводу рішення Бутефлікі виставити свою кандидатуру.

Маніфестації в дані хвилини проходять у великих містах, зокрема в Аннабі, Беджаї, Буірі, Буфаріку, Гуельмі, Джіджелі, Скікді, Тізі-Узу. Учасники акцій співають патріотичні пісні, розмахують прапорами Алжиру і викрикують антиурядові гасла. “Ні п’ятого терміну Бутефлікі! Бутефліка, йди!”, — чується з усіх боків.

У центрі столиці знову, як і минулої доби, зібралися багатотисячні натовпи молоді. Для підтримки правопорядку на центральних вулицях і площах продовжують залишатися посилені наряди поліції. Співробітники Національної жандармерії контролюють під’їзди до столиці і рух на найважливіших автошляхах.

Як зазначав УНН, Франція розраховує на вибори в спокійній обстановці в Алжирі.