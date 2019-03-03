Франція розраховує на вибори в спокійній обстановці в Алжирі

“Франція сподівається, що вибори пройдуть в хороших умовах. Лише алжирський народ повинен обирати своїх лідерів і визначати власне майбутнє в мирі та безпеці, — йдеться в заяві адміністрації президента Франції. — Ці вибори повинні дати Алжиру необхідний імпульс для вирішення поставлених перед ним завдань і для того, щоб відповідати очікуванням населення”.

У Єлисейському палаці запевнили, що уважно стежать за підготовкою виборчого процесу, і нагадали, що минулого тижня президент Емманюель Макрон провів переговори телефоном з французьким послом в Алжирі Ксав’є Дріенкуром. Після цього дипломат був викликаний до Парижа для консультацій з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

Як повідомляв УНН, у Парижі проти президента Алжиру вийшли на мітинг 6 тисяч осіб.