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Франція розраховує на вибори в спокійній обстановці в Алжирі

Франція розраховує на вибори в спокійній обстановці в Алжирі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Влада Франції буде уважно стежити за ходом виборів в Алжирі і розраховує, що вони пройдуть в спокійній атмосфері. Про це, як передає телеканал BFM, повідомили в Єлисейському палаці, інформує УНН.

“Франція сподівається, що вибори пройдуть в хороших умовах. Лише алжирський народ повинен обирати своїх лідерів і визначати власне майбутнє в мирі та безпеці, — йдеться в заяві адміністрації президента Франції. — Ці вибори повинні дати Алжиру необхідний імпульс для вирішення поставлених перед ним завдань і для того, щоб відповідати очікуванням населення”.

У Єлисейському палаці запевнили, що уважно стежать за підготовкою виборчого процесу, і нагадали, що минулого тижня президент Емманюель Макрон провів переговори телефоном з французьким послом в Алжирі Ксав’є Дріенкуром. Після цього дипломат був викликаний до Парижа для консультацій з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

Як повідомляв УНН, у Парижі проти президента Алжиру вийшли на мітинг 6 тисяч осіб.

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