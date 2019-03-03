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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Франция рассчитывает на выборы в спокойной обстановке в Алжире

Франция рассчитывает на выборы в спокойной обстановке в Алжире

Киев  •  УНН

 • 11917 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Власти Франции будут внимательно следить за ходом выборов в Алжире и рассчитывают, что они пройдут в спокойной атмосфере. Об этом, как передает телеканал BFM, сообщили в Елисейском дворце, информирует УНН.

“Франция надеется, что выборы пройдут в хороших условиях. Лишь алжирский народ должен выбирать своих лидеров и определять собственное будущее в мире и безопасности, — говорится в заявлении администрации президента Франции. — Эти выборы должны дать Алжиру необходимый импульс для решения стоящих перед ним задач и для того, чтобы ответить чаяниям населения”.

В Елисейском дворце заверили, что внимательно следят за подготовкой избирательного процесса, и напомнили, что на прошлой неделе президент Эмманюэль Макрон провел переговоры по телефону с французским послом в Алжире Ксавье Дриенкуром. После этого дипломат был вызван в Париж для консультаций с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщал УНН, в Париже против президента Алжира вышли на митинг 6 тысяч человек.

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