Франция рассчитывает на выборы в спокойной обстановке в Алжире

“Франция надеется, что выборы пройдут в хороших условиях. Лишь алжирский народ должен выбирать своих лидеров и определять собственное будущее в мире и безопасности, — говорится в заявлении администрации президента Франции. — Эти выборы должны дать Алжиру необходимый импульс для решения стоящих перед ним задач и для того, чтобы ответить чаяниям населения”.

В Елисейском дворце заверили, что внимательно следят за подготовкой избирательного процесса, и напомнили, что на прошлой неделе президент Эмманюэль Макрон провел переговоры по телефону с французским послом в Алжире Ксавье Дриенкуром. После этого дипломат был вызван в Париж для консультаций с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщал УНН, в Париже против президента Алжира вышли на митинг 6 тысяч человек.