Несмотря на обещание президента массовые протесты продолжаются в Алжире
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Акции протеста продолжаются поздним вечером воскресенья в ряде городов Алжира после того, как действующий 82-летний президент Абдельазиз Бутефлика официально подал документы в Конституционный совет для регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства 18 апреля. Об этом сообщает информационный портал TSA, информирует УНН.
Противники главы государства, которые требуют от него не участвовать в предстоящих выборах, вышли ближе к полуночи на улицы, чтобы выразить протест по поводу решения Бутефлики выставить свою кандидатуру.
Манифестации в данные минуты проходят в крупных городах, в частности в Аннабе, Беджае, Буире, Буфарике, Гуэльме, Джиджеле, Скикде, Тизи-Узу. Участники акций поют патриотические песни, размахивают флагами Алжира и выкрикивают антиправительственные лозунги. “Нет пятому сроку Бутефлики! Бутефлика, уходи!”, — слышится со всех сторон.
В центре столицы снова, как и минувшим днем, собрались многотысячные толпы молодежи. Для поддержания правопорядка на центральных улицах и площадях продолжают оставаться усиленные наряды полиции. Сотрудники Национальной жандармерии контролируют подъезды к столице и движение на важнейших автодорогах.
Как отмечал УНН, Франция рассчитывает на выборы в спокойной обстановке в Алжире.