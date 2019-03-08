Более 1 млн человек приняли участие в антиправительственной акции в столице Алжира
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Более 1 млн человек приняли в столице Алжира в пятницу участие в антиправительственной манифестации с требованием к действующему 82-летнему главе государства Абдельазизу Бутефлика не выдвигать на пятый срок на президентских выборах, намеченных на апрель текущего года. Об этом сообщает издание Al Watan, передает УНН.
По его информации, участники заполнили практически весь центр города, скандируя лозунги, направленные против правящей верхушки, включая партию "Фронт национального освобождения", правительство и непосредственно президента. Площадь Мориса Одена, 1 мая и Главного почтамта, бульвары Виктора Гюго и Мухаммеда V, улицы Дидуш и Бен Мехди и многие другие места столицы во второй половине дня заполнились до отказа алжирцами, которые пришли с национальными флагами в руках выразить свою гражданскую позицию. Среди них есть немало женщин и детей.
"Нет пятому срока! Республика - не королевство! Бутефлика, уходи! За свободный и демократический Алжир", - скандировали, не переставая люди, в течение нескольких часов. Также часто можно было услышать популярный о событиях "арабской весны" лозунг "Народ хочет падения режима".
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С точки зрения Al Watan, "Алжир сегодня увидел народную протестную акцию беспрецедентного масштаба с момента сделанного в феврале заявления Бутефлики о намерении участвовать в выборах". "Если в самом начале люди отвергали кандидатуру действующего президента, то теперь они требуют изменения всей политической системы страны", - говорится в материале издания.
Как сообщал УНН, власти Алжира из-за акций протеста против президента Абдельазиза Бутефлика приостановила движение поездов метро в столице страны.