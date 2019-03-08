Более 1 млн человек приняли участие в антиправительственной акции в столице Алжира

По его информации, участники заполнили практически весь центр города, скандируя лозунги, направленные против правящей верхушки, включая партию "Фронт национального освобождения", правительство и непосредственно президента. Площадь Мориса Одена, 1 мая и Главного почтамта, бульвары Виктора Гюго и Мухаммеда V, улицы Дидуш и Бен Мехди и многие другие места столицы во второй половине дня заполнились до отказа алжирцами, которые пришли с национальными флагами в руках выразить свою гражданскую позицию. Среди них есть немало женщин и детей.

"Нет пятому срока! Республика - не королевство! Бутефлика, уходи! За свободный и демократический Алжир", - скандировали, не переставая люди, в течение нескольких часов. Также часто можно было услышать популярный о событиях "арабской весны" лозунг "Народ хочет падения режима".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несмотря на обещание президента массовые протесты продолжаются в Алжире

С точки зрения Al Watan, "Алжир сегодня увидел народную протестную акцию беспрецедентного масштаба с момента сделанного в феврале заявления Бутефлики о намерении участвовать в выборах". "Если в самом начале люди отвергали кандидатуру действующего президента, то теперь они требуют изменения всей политической системы страны", - говорится в материале издания.

Как сообщал УНН, власти Алжира из-за акций протеста против президента Абдельазиза Бутефлика приостановила движение поездов метро в столице страны.