Президент Алжиру повернувся до країни на тлі масових протестів проти нього
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент Алжиру, 82-річний Абдельазіз Бутефліка повернувся до країни 10 березня, провівши два тижні в швейцарській лікарні, повідомляє агентство Reuters із посиланням на алжирське державне телебачення,передає УНН.
Алжирський урядовий літак, що перевозив президента, приземлився у військовому аеропорту Буфарік на південний захід від столиці.
Бутефліка прибув на батьківщину на тлі протестів десятків тисяч алжирців, які незгодні з рішенням президента на виборах у квітні вп’яте претендувати на посаду.
Яскравим підтвердженням того, що алжирські генерали симпатизують демонстрантам, що вимагають усунення Бутефліки від влади, стала заява начальника Генштабу про єдність армії та народу. Генерал Гаєд Салах, виступаючи зі зверненням по телебаченню, не згадав про акцію протесту.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Алжирі через акції протесту призупинили рух метро
Нагадаємо, 3 березня Конституційний рада прийняла документи Бутефліки для реєстрації його кандидатом на президентських виборах, запланованих на 18 квітня. При цьому ще в 2016 році в Алжирі була проведена конституційна реформа, яка відновила обмеження президентських повноважень двома термінами по п’ять років, зняте на користь Бутефліки в 2008 році. Ця поправка робить продовження мандата Бутефліки неконституційним в принципі.
Як повідомляв УНН, раніше у Франції проти президента Алжиру вийшли на мітинг понад 10 тисяч осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Франція розраховує на вибори в спокійній обстановці в Алжирі
Нагадаємо, понад 1 млн людей взяли в столиці Алжиру в п’ятницю, 8 березня, участь в антиурядовій маніфестації з вимогою до діючого 82-річному главі держави Абдельазізу Бутефліка не висувати на п’ятий термін на президентських виборах, намічених на квітень поточного року.