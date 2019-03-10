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Президент Алжира вернулся в страну на фоне массовых протестов против него

Киев  •  УНН

 • 8845 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Президент Алжира, 82-летний Абдельазиз Бутефлика вернулся в страну 10 марта, проведя две недели в швейцарской больнице, сообщает агентство Reuters со ссылкой на алжирское государственное телевидение, передает УНН.

Алжирский правительственный самолет, перевозивший президента приземлился в военном аэропорту Буфарик к юго-западу от столицы.

Бутефлика прибыл на родину на фоне протестов десятков тысяч алжирцев, которые не согласны с решением президента на выборах в апреле пятый раз претендовать на должность.

Ярким подтверждением того, что алжирские генералы симпатизируют демонстрантам, требующим устранения Бутефлики от власти, стало заявление начальника Генштаба о единстве армии и народа. Генерал Гаед Салах, выступая с обращением по телевидению, не упомянул об акции протеста.

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Напомним, 3 марта Конституционный совет принял документы Бутефлики для регистрации его кандидатом на президентских выборах, намеченных на 18 апреля. При этом еще в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, которая возобновила ограничение президентских полномочий двумя сроками по пять лет, снятое в пользу Бутефлики в 2008 году. Эта поправка делает продлении мандата Бутефлики неконституционным в принципе.

Как сообщал УНН, ранее во Франции против президента Алжира вышли на митинг более 10 тысяч человек.

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Напомним, более 1 млн человек приняли в столице Алжира в пятницу, 8 марта, участие в антиправительственной манифестации с требованием к действующему 82-летнему главе государства Абдельазизу Бутефлика не выдвигать на пятый срок на президентских выборах, намеченных на апрель текущего года.

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