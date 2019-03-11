Правляча партія Алжиру закликала громадян країни не приєднуватися до страйків

“Ми застерігаємо громадян від громадянської непокори, закликаємо їх бути пильними і не проявляти поспішність при прийнятті рішень”, — йдеться в комюніке, яке, зокрема, підписали молоді активісти ФНЗ.

“Рух народних протестів — досягнення і гордість алжирського народу. Так не допустимо того, щоб незрозуміло хто штовхав Алжир в сторону невідомості”, — підкреслили в правлячій партії. Як зазначено в заяві, ФНЗ в даний час “знаходиться в контакті з політичними силами країни заради виходу з кризової ситуації з найменшими втратами”. Фронт також заявив про необхідність “брати в розрахунок національний інтерес і зберігати мирний характер вуличних акцій для захисту безпеки і стабільності Алжиру”.

“Громадянська непокора в алжирських умовах означає, що звичайний продавець закриває свій магазин перед звичайним громадянином, що має скромний дохід. І це вже не громадянську непокору, а катастрофа для мирного народного протесту”, — заявили в ФНЗ.

Раніше опозиційні сили і громадські активісти через соціальні мережі закликали працівників різних галузей, керівників фірм і компаній влаштувати масштабний страйк з метою прояву громадянської непокори і чинення тиску на владу.

Як результат, багато магазинів і підприємства дрібного бізнесу в столиці сьогодні закриті. На заклик не виходити на роботу відгукнулися багато комерсантів в інших містах. Про солідарність з учасниками протестів заявляють деякі трудові колективи енергетичних компаній “Сонелгаз” і “Сонатрак”.

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Нагадаємо, 3 березня Конституційний рада прийняла документи Бутефліки для реєстрації його кандидатом на президентських виборах, запланованих на 18 квітня. При цьому ще в 2016 році в Алжирі була проведена конституційна реформа, яка відновила обмеження президентських повноважень двома термінами по п’ять років, зняте на користь Бутефліки в 2008 році. Ця поправка робить продовження мандата Бутефліки неконституційним в принципі.

Як повідомляв УНН, раніше у Франції проти президента Алжиру вийшли на мітинг понад 10 тисяч осіб.

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Нагадаємо, понад 1 млн людей взяли в столиці Алжиру в п’ятницю, 8 березня, участь в антиурядовій маніфестації з вимогою до діючого 82-річному главі держави Абдельазізу Бутефліка не висувати на п’ятий термін на президентських виборах, намічених на квітень поточного року.

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