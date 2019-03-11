Правящая партия Алжира призвала граждан страны не присоединяться к забастовкам

“Мы предостерегаем граждан от гражданского неповиновения, призываем их быть бдительными и не проявлять поспешность при принятии решений”, — говорится в коммюнике, которое, в частности, подписали молодые активисты ФНО.

“Движение народных протестов — достижение и гордость алжирского народа. Так не допустим того, чтобы непонятно кто толкал Алжир в сторону неизвестности”, — подчеркнули в правящей партии. Как говорится в заявлении, ФНО в настоящее время “находится в контакте с политическими силами страны ради выхода из кризисной ситуации с наименьшими потерями”. Фронт также заявил о необходимости “брать в расчет национальный интерес и сохранять мирный характер уличных акций для защиты безопасности и стабильности Алжира”.

“Гражданское неповиновение в алжирских условиях означает, что обычный продавец закрывает свой магазин перед обычным гражданином, который имеет скромный доход. И это уже не гражданское неповиновение, а катастрофа для мирного народного протеста”, — заявили в ФНО.

Ранее оппозиционные силы и общественные активисты через социальные сети призвали работников различных отраслей, руководителей фирм и компаний устроить масштабную забастовку с целью проявления гражданского неповиновения и оказания давления на власть.

Как результат, многие магазины и предприятия малого бизнеса в столице сегодня закрыты. На призыв не выходить на работу откликнулись многие коммерсанты в других городах. О солидарности с участниками протестов заявляют некоторые трудовые коллективы энергетических компаний “Сонелгаз” и “Сонатрак”.

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Напомним, 3 марта Конституционный совет принял документы Бутефлики для регистрации его кандидатом на президентских выборах, намеченных на 18 апреля. При этом еще в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, которая возобновила ограничение президентских полномочий двумя сроками по пять лет, снятое в пользу Бутефлики в 2008 году. Эта поправка делает продлении мандата Бутефлики неконституционным в принципе.

Как сообщал УНН, ранее во Франции против президента Алжира вышли на митинг более 10 тысяч человек.

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Напомним, более 1 млн человек приняли в столице Алжира в пятницу, 8 марта, участие в антиправительственной манифестации с требованием к действующему 82-летнему главе государства Абдельазизу Бутефлика не выдвигать на пятый срок на президентских выборах, намеченных на апрель текущего года.

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