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Протести в Алжирі: Президент країни заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін

Протести в Алжирі: Президент країни заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка оголосив про відтермінування виборів глави держави і відмову балотуватися на новий термін. Така заява міститься в його посланні до нації, повідомляє в понеділок державне інформаційне агентство APS, передає УНН.

82-річний Бутефліка, зокрема, оголосив про перенесення запланованих на 18 квітня президентських виборів і своє рішення не претендувати на новий термін.

“П’ятого мандату не буде, і це питання ніколи не стояло переді мною в принципі, — сказав він. — Стан мого здоров’я і мій вік не сприяють виконанню моїх обов’язків перед алжирським народом, який вносить вклад в будівництво нової республіки”.

За словами президента, “ця нова республіка виявиться в руках нових поколінь алжирців, які, природно, стануть головними дійовими особами і учасниками суспільного життя та сталого розвитку в Алжирі завтрашнього дня”.

Висування в лютому правлячою коаліцією Бутефліки на новий термін викликало масові акції протестів по всій країні. “Виборів 18 квітня не буде, — повідомив президент. — Таке рішення прийнято, щоб задовольнити вимоги народу”.

Президент Алжиру також пообіцяв провести “важливі перестановки” в уряді найближчим часом і ініціювати формування нового кабінету технократів.

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“З метою більшої мобілізації органів державної влади та підвищення ефективності роботи держави у всіх областях я вирішив провести серйозні перестановки в уряді в самому найближчому майбутньому, — зазначив він. — Ці зміни будуть адекватною відповіддю на вимоги, які ви мені висунули, а також доказом того , що я готовий прийняти необхідність проявляти підзвітність і відповідальність на всіх рівнях і у всіх секторах”.

У своєму посланні Бутефліка заявив, що терміни нових виборів будуть визначені під час загальнонаціональної конференції і після завершення процесу формування нового кабміну.

У понеділок стало відомо, що глава держави призначив нового прем’єр-міністра.

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Нагадаємо, 3 березня Конституційний рада прийняла документи Бутефліки для реєстрації його кандидатом на президентських виборах, які раніше були заплановані на 18 квітня. При цьому ще в 2016 році в Алжирі була проведена конституційна реформа, яка відновила обмеження президентських повноважень двома термінами по п’ять років, зняте на користь Бутефліки в 2008 році. Ця поправка робить продовження мандата Бутефліки неконституційним в принципі.

Як повідомляв УНН, раніше у Франції проти президента Алжиру вийшли на мітинг понад 10 тисяч осіб.

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Нагадаємо, понад 1 млн людей взяли в столиці Алжиру в п’ятницю, 8 березня, участь в антиурядовій маніфестації з вимогою до діючого 82-річному главі держави Абдельазізу Бутефліка не висувати на п’ятий термін на президентських виборах, намічених на квітень поточного року.

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