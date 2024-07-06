Преступная группировка обманула стариков на 577 тыс. грн, главарь и участники предстанут перед судом
Киев • УНН
Трое членов преступной группировки и местный криминальный авторитет обманули пожилых людей на сумму почти 577 000 гривен с помощью мошеннической схемы под названием "ваш родственник попал в ДТП".
Будут судить трех участников преступной группы и местного криминального авторитета, которые обманули пожилых людей почти на 577 тыс грн. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.
Детали
Сумская областная прокуратура завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении трех участников преступной группы и местного криминального авторитета, которые обманули пожилых людей на значительную сумму денег.
По обвинению, 40-летний житель Сумы, с богатым криминальным прошлым, организовал мошенническую схему под названием "ваш родственник попал в ДТП", чтобы незаконно обогатиться. Он привлек к этой схеме двух других лиц из Сумщины и заключенных, отбывающих наказание в Луганской области.
Криминальный авторитет из Сумщины, известный в местных криминальных кругах, заставлял мошенников передавать часть добытых средств на "общак".
Злоумышленники, используя телефонные звонки, информировали пенсионеров о преднамеренных ДТП, подманивая их к выплате значительных денежных сумм для неотложного лечения и разъяснения фальшивых ситуаций.
В результате мошенники смогли обмануть четырех человек на сумму 577 тыс. гривен. Деятельность этой преступной группы была прекращена совместными усилиями Главного управления Национальной полиции и Службы безопасности Украины.
Будут судить: Директор присвоил 377 тыс. грн во время ремонта на Сумщине5 июля 2024, 01:37 • 23931 просмотр