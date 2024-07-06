Преступная группировка обманула стариков на 577 тыс. грн, главарь и участники предстанут перед судом

Будут судить трех участников преступной группы и местного криминального авторитета, которые обманули пожилых людей почти на 577 тыс грн. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

Сумская областная прокуратура завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении трех участников преступной группы и местного криминального авторитета, которые обманули пожилых людей на значительную сумму денег.

По обвинению, 40-летний житель Сумы, с богатым криминальным прошлым, организовал мошенническую схему под названием "ваш родственник попал в ДТП", чтобы незаконно обогатиться. Он привлек к этой схеме двух других лиц из Сумщины и заключенных, отбывающих наказание в Луганской области.

Криминальный авторитет из Сумщины, известный в местных криминальных кругах, заставлял мошенников передавать часть добытых средств на "общак".

Злоумышленники, используя телефонные звонки, информировали пенсионеров о преднамеренных ДТП, подманивая их к выплате значительных денежных сумм для неотложного лечения и разъяснения фальшивых ситуаций.

В результате мошенники смогли обмануть четырех человек на сумму 577 тыс. гривен. Деятельность этой преступной группы была прекращена совместными усилиями Главного управления Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

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