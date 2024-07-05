Будут судить: Директор присвоил 377 тыс. грн во время ремонта на Сумщине
Киев • УНН
На Сумщине будут судить директора предприятия, который присвоил 377 000 гривен во время ремонта Миропольского учебно-воспитательного комплекса в 2020 году.
На Сумщине директора предприятия будут судить за присвоение 377 тыс. грн во время ремонта. Об этом сообщает прокуратура Сумщины, передает УНН.
Детали
Сумская окружная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия, который присвоил 377 тыс. грн бюджетных средств во время капитального ремонта Миропольского учебно-воспитательного комплекса в 2020 году на Сумщине.
Следствие установило, что подрядчик внес в официальные документы завышенные данные об утеплении фасада минеральными плитами и минеральной ватой, увеличив общую площадь утепления более чем на 140 м². По заключению экспертизы, размер ущерба составил 377 тыс. грн.
Досудебное расследование завершено, материалы переданы в суд.
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