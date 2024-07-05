Будут судить: Директор присвоил 377 тыс. грн во время ремонта на Сумщине

На Сумщине директора предприятия будут судить за присвоение 377 тыс. грн во время ремонта. Об этом сообщает прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

Сумская окружная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия, который присвоил 377 тыс. грн бюджетных средств во время капитального ремонта Миропольского учебно-воспитательного комплекса в 2020 году на Сумщине.

Следствие установило, что подрядчик внес в официальные документы завышенные данные об утеплении фасада минеральными плитами и минеральной ватой, увеличив общую площадь утепления более чем на 140 м². По заключению экспертизы, размер ущерба составил 377 тыс. грн.

Досудебное расследование завершено, материалы переданы в суд.

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