В Сумской области осуждены двое участников организованной группы за незаконный оборот метадона. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

Сумская областная прокуратура завершила судебный процесс по обвинению двух участников организованной преступной группы, которые занимались незаконным оборотом метадона.

Один из фигурантов организовал схему, направленную на получение и переработку психотропных таблеток "Метадон", которые затем сбывали наркозависимым лицам в Сумской области.

По результатам следствия установлено, что организатор группы набирал наркозависимых лиц, получавших заместительную терапию в медицинских центрах и использовал их для нелегальной деятельности.

Во время обысков участников группы правоохранители изъяли амфетамин, наркотическое вещество "каннабис" и значительное количество таблеток "Метадон".

Обвиняемые признали свою вину, а суд решил приговорить их к 5 годам лишения свободы. Между тем, судебное разбирательство по делу организатора группы еще продолжается.

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