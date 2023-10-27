Премьер Нидерландов раскритиковал увеличение бюджета ЕС, предусматривающего помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На Совете ЕС в четверг премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который покидает свой пост, раскритиковал увеличение бюджета ЕС. Об этом сообщило Euraсtiv, пишет УНН.
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«Брюссель должен затянуть пояс вместо того, чтобы требовать от стран ЕС дополнительных взносов в свой многолетний бюджет», - заявил премьер-министр Нидерландов.
«Так же, как и в государственном бюджете, время от времени приходится затягивать пояса по другим статьям. Мы должны сделать то же самое в Нидерландах», – добавил он, заявив, что «никто не ждет» открытия своего кошелька для Брюсселя в период большого давления на расходы.
Детали
Лидеры ЕС в четверг впервые обсудили просьбу Еврокомиссии к государствам-членам предоставить дополнительные 66 миллиардов евро в ее долгосрочный бюджет на 2021-2027 годы.
Хотя Рютте признал, что увеличение бюджета ЕС «вероятно» необходимо, он сказал, что «это должно быть сделано путем изменения приоритетов (направления - ред.) денег в бюджете ЕС».
Несмотря на общее неодобрение планов Еврокомиссии, как сообщается, премьер-министр Нидерландов все же признал, что поддерживает предложенные дополнительные средства для Украины.
Нидерландцы продолжат переговоры по гарантиям безопасности с Украиной в эти выходные на Мальте, где стороны обсудят поставки истребителей F-16 и систем ПВО.
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