Прем'єр Нідерландів розкритикував збільшення бюджету ЄС, що передбачає допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Раді ЄС у четвер прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який покидає свою посаду, розкритикував збільшення бюджету ЄС. Про це повідомило Euraсtiv, пише УНН.
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«Брюссель повинен затягнути пасок замість того, щоб вимагати від країн ЄС додаткових внесків до свого багаторічного бюджету», - заявив прем’єр-міністр Нідерландів.
«Так само, як і в державному бюджеті, час від часу доводиться затягувати пасеи по інших статтях. Ми повинні зробити те саме в Нідерландах», – додав він, заявивши, що «ніхто не чекає» відкриття свого гаманця для Брюсселя в період великого тиску на витрати.
Деталі
Лідери ЄС у четвер вперше обговорили прохання Єврокомісії до держав-членів надати додаткові 66 мільярдів євро до її довгострокового бюджету на 2021-2027 роки.
Хоча Рютте визнав, що збільшення бюджету ЄС «імовірно» є необхідним, він сказав, що «це має бути зроблено шляхом зміни пріоритетів (спрямування - ред.) грошей у бюджеті ЄС».
Попри загальне несхвалення планів Єврокомісії, як повідомляється, прем’єр-міністр Нідерландів усе ж визнав, що підтримує запропоновані додаткові кошти для України.
Нідерландці продовжать переговори щодо гарантій безпеки з Україною цими вихідними на Мальті, де сторони обговорять постачання винищувачів F-16 і систем ППО.
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