Військова підтримка України і заморожені активи рф: голова Євроради Мішель розповів, про що говоритимуть на саміті ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На саміті європейських лідерів у Брюсселі 26 жовтня обговорять прискорення надання військової підтримки Україні та використання заморожених активів росії. Про це йдеться у запрошувальному листі від президента Європейської ради Шарля Мішеля, пише УНН.
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«Що стосується України, ми будемо продовжувати нашу непохитну підтримку стільки, скільки буде потрібно. Серед різних аспектів допомоги хотілося б звернули особливу увагу на прискорення надання військової підтримки, прогрес у наших планах щодо використання заморожених російських активів та інтенсифікацію нашої дипломатичної роботи з метою забезпечення найширшої міжнародної підтримки всеосяжного, справедливого і тривалого миру», - йдеться у повідомленні.
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Також на саміті обговорюватимуть події на Близькому Сході, підвищення конкурентоспроможності економіки, міграцію, ситуацію в Сахелі, відносини Приштини та Белграда й Південний Кавказ.
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