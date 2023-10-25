Военная поддержка Украины и замороженные активы рф: глава Евросовета Мишель рассказал, о чем будут говорить на саммите ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На саммите европейских лидеров в Брюсселе 26 октября обсудят ускорение предоставления военной поддержки Украине и использование замороженных активов россии. Об этом говорится в пригласительном письме от президента Европейского совета Шарля Мишеля, пишет УНН.
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«Что касается Украины, мы будем продолжать нашу непоколебимую поддержку столько, сколько потребуется. Среди различных аспектов помощи хотелось бы обратить особое внимание на ускорение предоставления военной поддержки, прогресс в наших планах по использованию замороженных российских активов и интенсификацию нашей дипломатической работы с целью обеспечения широкой международной поддержки всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», - говорится в сообщении.
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Также на саммите будут обсуждать события на Ближнем Востоке, повышение конкурентоспособности экономики, миграцию, ситуацию в Сахеле, отношения Приштины и Белграда и Южный Кавказ.
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