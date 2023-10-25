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Военная поддержка Украины и замороженные активы рф: глава Евросовета Мишель рассказал, о чем будут говорить на саммите ЕС

Киев • УНН

 • 105574 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. На саммите европейских лидеров в Брюсселе 26 октября обсудят ускорение предоставления военной поддержки Украине и использование замороженных активов россии. Об этом говорится в пригласительном письме от президента Европейского совета Шарля Мишеля, пишет УНН.

Военная поддержка Украины и замороженные активы рф: глава Евросовета Мишель рассказал, о чем будут говорить на саммите ЕС

Цитата

«Что касается Украины, мы будем продолжать нашу непоколебимую поддержку столько, сколько потребуется. Среди различных аспектов помощи хотелось бы обратить особое внимание на ускорение предоставления военной поддержки, прогресс в наших планах по использованию замороженных российских активов и интенсификацию нашей дипломатической работы с целью обеспечения широкой международной поддержки всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», - говорится в сообщении.

Детали

Также на саммите будут обсуждать события на Ближнем Востоке, повышение конкурентоспособности экономики, миграцию, ситуацию в Сахеле, отношения Приштины и Белграда и Южный Кавказ.

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