Военная поддержка Украины и замороженные активы рф: глава Евросовета Мишель рассказал, о чем будут говорить на саммите ЕС

Цитата

«Что касается Украины, мы будем продолжать нашу непоколебимую поддержку столько, сколько потребуется. Среди различных аспектов помощи хотелось бы обратить особое внимание на ускорение предоставления военной поддержки, прогресс в наших планах по использованию замороженных российских активов и интенсификацию нашей дипломатической работы с целью обеспечения широкой международной поддержки всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», - говорится в сообщении.

Детали

Также на саммите будут обсуждать события на Ближнем Востоке, повышение конкурентоспособности экономики, миграцию, ситуацию в Сахеле, отношения Приштины и Белграда и Южный Кавказ.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Председатель Еврокомиссии может посетить Украину на фоне отчета о начале переговоров о вступлении в ЕС – СМИ