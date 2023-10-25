Голова Єврокомісії може відвідати Україну на тлі звіту щодо початку переговорів про вступ до ЄС – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн може відвідати Україну на початку листопада на тлі звіту ЄС щодо оцінки прогресу, досягнутого Україною в її прагненні стати членом ЄС, який планують оприлюднити 8 листопада. Про це повідомляє редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк, пише УНН.
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«Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн, ймовірно, відвідає Україну на початку листопада. Вона не стала б їхати туди так близько до публікації звітів про розширення Комісії (8 листопада), якби у неї не було хороших новин», - написав він у X.
Нагадаємо
Reuters із посиланням на трьох офіційних осіб повідомляв, що 8 листопада виконавча влада Європейського союзу представить оцінку прогресу, досягнутого Україною в її прагненні стати членом ЄС. Це стане ключовим етапом в ухваленні рішення про початок переговорів з Києвом про вступ.