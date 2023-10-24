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Єврокомісія 8 листопада планує позитивно оцінити прогрес України у поданні заявки на членство в ЄС - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. 8 листопада виконавча влада Європейського союзу представить оцінку прогресу, досягнутого Україною в її прагненні стати членом ЄС. Це стане ключовим етапом в ухваленні рішення про початок переговорів з Києвом про вступ. Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох офіційних осіб, інформує УНН.

Єврокомісія 8 листопада планує позитивно оцінити прогрес України у поданні заявки на членство в ЄС - ЗМІ

Деталі

Цю оцінку буде представлено в щорічній доповіді Європейської комісії, в якій докладно описується, наскільки країни, які бажають вступити в ЄС, просунулися у виконанні необхідних економічних, правових та інших критеріїв.

Як пише Reuters, очікується, що Київ отримає позитивну рекомендацію, можливо, з додатковими умовами щодо боротьби з корупцією та прав меншин. Останнє питання, як зазначається, порушила Угорщина.

З інших претендентів, за словами одного з офіційних представників ЄС, цього тижня аналогічну рекомендацію може бути надано Молдові.

Що стосується Грузії, то, за словами співрозмовника, "ще не вирішено", чи отримає вона офіційний статус кандидата, який Київ отримав у червні минулого року, незабаром після того, як росія почала повномасштабне вторгнення.

Reuters зазначає, що будь-які рішення про розширення ЄС вимагають одностайної підтримки всіх членів Союзу, чого, на думку чиновників і дипломатів ЄС, буде важко домогтися країнам Західних Балкан.

Натомість, на їхню думку, регіон міг би отримати додаткову фінансову допомогу в результаті перегляду загального бюджету ЄС, рішення про що має бути ухвалено на грудневому саміті. Пропозиція Комісії щодо перегляду бюджету включає виділення 50 млрд. євро на підтримку України до 2027 р., а також виділення ще 15 млрд. євро на боротьбу з несанкціонованою імміграцією.

Доповнення

Очікується, що на саміті лідерів країн ЄС 14-15 грудня буде ухвалено рішення про початок офіційних переговорів щодо вступу до ЄС України.

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