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Еврокомиссия 8 ноября планирует положительно оценить прогресс Украины в подаче заявки на членство в ЕС - СМИ

Киев • УНН

 • 142487 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. 8 ноября исполнительная власть Европейского союза представит оценку прогресса, достигнутого Украиной в ее стремлении стать членом ЕС. Это станет ключевым этапом в принятии решения о начале переговоров с Киевом о вступлении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех официальных лиц, информирует УНН.

Еврокомиссия 8 ноября планирует положительно оценить прогресс Украины в подаче заявки на членство в ЕС - СМИ

Детали

Эта оценка будет представлена в ежегодном докладе Европейской комиссии, в котором подробно описывается, насколько страны, желающие вступить в ЕС, продвинулись в выполнении необходимых экономических, правовых и других критериев.

Как пишет Reuters, ожидается, что Киев получит положительную рекомендацию, возможно, с дополнительными условиями по борьбе с коррупцией и правам меньшинств. Последний вопрос, как отмечается, подняла Венгрия.

Из других претендентов, по словам одного из официальных представителей ЕС, на этой неделе аналогичная рекомендация может быть предоставлена Молдове.

Что касается Грузии, то, по словам собеседника, "еще не решено", получит ли она официальный статус кандидата, который Киев получил в июне прошлого года, вскоре после того, как россия начала полномасштабное вторжение.

Reuters отмечает, что любые решения о расширении ЕС требуют единодушной поддержки всех членов Союза, чего, по мнению чиновников и дипломатов ЕС, будет трудно добиться странам Западных Балкан.

Вместо этого, по их мнению, регион мог бы получить дополнительную финансовую помощь в результате пересмотра общего бюджета ЕС, решение о чем должно быть принято на декабрьском саммите. Предложение Комиссии по пересмотру бюджета включает выделение 50 млрд. евро на поддержку Украины до 2027 г., а также выделение еще 15 млрд. евро на борьбу с несанкционированной иммиграцией.

Дополнение

Ожидается, что на саммите лидеров стран ЕС 14-15 декабря будет принято решение о начале официальных переговоров по вступлению в ЕС Украины.

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