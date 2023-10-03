ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України до грудня - Politico

ukru
29 березня, 17:57 • 215185 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 278937 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 240114 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 276387 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 245151 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 189558 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 183434 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 158419 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 485715 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174510 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
67 %
745 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 150517 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 160236 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 95821 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 117593 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 106369 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 340527 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 485715 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 526029 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 526756 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 429603 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 150517 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 278937 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 160497 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 152546 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 124550 перегляди
Актуальне
ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України до грудня - Politico

ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України до грудня - Politico

Київ • УНН

 • 1609427 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Європейський Союз готується до початку переговорів з Україною щодо її майбутнього приєднання до блоку, офіційне оголошення про це очікується вже в грудні, передає УНН із посиланням на Politico.

Деталі

За словами трьох дипломатів, які знають про плани, лідери готуються дати Києву зелене світло для початку офіційних переговорів про приєднання до блоку 27 країн до кінця року.

Видання наголошує, що Україна знаходиться в центрі великого нового поштовху до розширення ЄС до 35 країн. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму щорічному зверненні до парламенту минулого місяця заявила, що майбутнє України “в Союзі”.

Країни ЄС надали Києву статус кандидата на членство в ЄС у червні, і Комісія має опублікувати “звіт про прогрес” щодо того, наскільки добре Україна та інші кандидати на членство виконують умови блоку для приєднання в листопаді, за словами чиновника ЄС, який розмовляв із журналістами у вівторок.

Як тільки звіт про прогрес буде прийнято, Комісія зробить заяву, яка зробить “дуже складним для держав-членів не сказати „давайте почнемо переговори“ для України”, сказав один дипломат ЄС, якому, як і іншим, було надано анонімність для обговорення конфіденційних питань. “Політичний поштовх навколо цього буде занадто сильним, щоб окремі країни-члени протистояти йому. Робочим припущенням є те, що до грудня Європейська Рада вирішить розпочати переговори”.

Додамо

Як пише Politico, будь-яке рішення про початок офіційних переговорів щодо приєднання України до ЄС є політично та юридично важким. Щоб розпочати переговори, Україна має виконати сім умов, висунутих Комісією, зокрема судову реформу та боротьбу з корупцією. Станом на серпень було виконано лише дві з семи умов, повідомили тоді в українському уряді.

“... коли глави європейських держав і урядів зберуться на саміт у середині грудня, лідери мають намір зробити політичну заяву, що санкціонує переговори, навіть якщо правова база переговорів ще не завершена”, — зазначено у повідомленні.

“Мета полягає в тому, щоб у грудні політично домовитися про початок переговорів”, — сказав другий дипломат, додавши, що юридичне рішення про прийняття України може бути ухвалене на початку 2024 року.

Третій дипломат сказав, що лідери “пошлють позитивний сигнал” щодо майбутнього членства України в грудні.

Відповідаючи на запитання, наскільки далеко просунулася Україна на шляху до виконання семи критеріїв, чиновник ЄС сказав, що прогрес є обнадійливим і лише одна сфера, що стосується меншин, здається проблемною в короткостроковій перспективі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,800.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.57