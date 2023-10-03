ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України до грудня - Politico

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За словами трьох дипломатів, які знають про плани, лідери готуються дати Києву зелене світло для початку офіційних переговорів про приєднання до блоку 27 країн до кінця року.

Видання наголошує, що Україна знаходиться в центрі великого нового поштовху до розширення ЄС до 35 країн. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму щорічному зверненні до парламенту минулого місяця заявила, що майбутнє України “в Союзі”.

Країни ЄС надали Києву статус кандидата на членство в ЄС у червні, і Комісія має опублікувати “звіт про прогрес” щодо того, наскільки добре Україна та інші кандидати на членство виконують умови блоку для приєднання в листопаді, за словами чиновника ЄС, який розмовляв із журналістами у вівторок.

Як тільки звіт про прогрес буде прийнято, Комісія зробить заяву, яка зробить “дуже складним для держав-членів не сказати „давайте почнемо переговори“ для України”, сказав один дипломат ЄС, якому, як і іншим, було надано анонімність для обговорення конфіденційних питань. “Політичний поштовх навколо цього буде занадто сильним, щоб окремі країни-члени протистояти йому. Робочим припущенням є те, що до грудня Європейська Рада вирішить розпочати переговори”.

Додамо

Як пише Politico, будь-яке рішення про початок офіційних переговорів щодо приєднання України до ЄС є політично та юридично важким. Щоб розпочати переговори, Україна має виконати сім умов, висунутих Комісією, зокрема судову реформу та боротьбу з корупцією. Станом на серпень було виконано лише дві з семи умов, повідомили тоді в українському уряді.

“... коли глави європейських держав і урядів зберуться на саміт у середині грудня, лідери мають намір зробити політичну заяву, що санкціонує переговори, навіть якщо правова база переговорів ще не завершена”, — зазначено у повідомленні.

“Мета полягає в тому, щоб у грудні політично домовитися про початок переговорів”, — сказав другий дипломат, додавши, що юридичне рішення про прийняття України може бути ухвалене на початку 2024 року.

Третій дипломат сказав, що лідери “пошлють позитивний сигнал” щодо майбутнього членства України в грудні.

Відповідаючи на запитання, наскільки далеко просунулася Україна на шляху до виконання семи критеріїв, чиновник ЄС сказав, що прогрес є обнадійливим і лише одна сфера, що стосується меншин, здається проблемною в короткостроковій перспективі.