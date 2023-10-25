Глава Еврокомиссии может посетить Украину на фоне отчета о начале переговоров о вступлении в ЕС - СМИ

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«Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, вероятно, посетит Украину в начале ноября. Она не стала бы ехать туда так близко к публикации отчетов о расширении Комиссии (8 ноября), если бы у нее не было хороших новостей», - написал он в X.

Напомним

Reuters со ссылкой на трех официальных лиц сообщал, что 8 ноября исполнительная власть Европейского союза представит оценку прогресса, достигнутого Украиной в ее стремлении стать членом ЕС. Это станет ключевым этапом в принятии решения о начале переговоров с Киевом о вступлении.