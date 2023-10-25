Глава Еврокомиссии может посетить Украину на фоне отчета о начале переговоров о вступлении в ЕС - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может посетить Украину в начале ноября на фоне отчета ЕС по оценке прогресса, достигнутого Украиной в ее стремлении стать членом ЕС, который планируют обнародовать 8 ноября. Об этом сообщает редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк, пишет УНН.
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«Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, вероятно, посетит Украину в начале ноября. Она не стала бы ехать туда так близко к публикации отчетов о расширении Комиссии (8 ноября), если бы у нее не было хороших новостей», - написал он в X.
Напомним
Reuters со ссылкой на трех официальных лиц сообщал, что 8 ноября исполнительная власть Европейского союза представит оценку прогресса, достигнутого Украиной в ее стремлении стать членом ЕС. Это станет ключевым этапом в принятии решения о начале переговоров с Киевом о вступлении.