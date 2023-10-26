Голова Євроради: на саміті ЄС обговорять більше підтримки для України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Європейські лідери на саміті 26-27 жовтня обговорять більше підтримки для України, зокрема, тему заморожених активів та перегляд багаторічного бюжету ЄС, де передбачається інструмент допомоги України Ukraine Facility. Про це у четвер перед самітом ЄС журналістам повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель, пише УНН.
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"Ключове для нас чітко дати зрозуміти, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми обговоримо, як ми можемо (надати - ред.) Україні більше підтримки, а також ми обговоримо, до прикладу, тему заморожених активів, щоб переконатися, що ми мобілізуємо багато для підтримки України, для відновлення України. Ми також матимемо рішення щодо перегляду багаторічного бюджету (MFF)", - вказав голова Євроради.
"Я впевнений, що сьогоднішня зустріч допоможе Раді (ЄС) досягти додаткового прогресу та якомога швидше досягти домовленостей. Сподіваємося на перегляд MFF до кінця року", - зазначив Мішель.
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Зі слів голови Євроради, "ми маємо важливу Європейську раду у важкі часи". "Сьогодні важливо продемонструвати, що Європейський Союз єдиний, єдиний у захисті наших принципів, у захисті наших цінностей. Ось чому ми підтримуємо Ізраїль у його праві захищати себе відповідно до міжнародного права та міжнародного гуманітарного права. Ми засуджуємо ХАМАС за цю насильницьку терористичну атаку. (...) Ми впевнені, що знову підтвердимо, висловимо дуже сильну, єдину позицію", - сказав Мішель.
Нагадаємо
Європарламент підтримав 50 млрд євро допомоги Україні у межах Ukraine Facility.