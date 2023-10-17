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Європарламент підтримав 50 млрд євро допомоги Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Європарламент схвалив пропозицію про новий фонд для України (Ukraine Facility) на 50 млрд євро на 2024-2027 роки, пише УНН з посиланням на пресслужбу євроінституції.

Європарламент підтримав 50 млрд євро допомоги Україні

Деталі

"Під час голосування у вівторок (Євро)парламент удосконалив і схвалив пропозицію про виділення 50 мільярдів євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України з 2024 року", - ідеться у повідомленні.

Позиція Європарламенту щодо запропонованого фонду для України була ухвалена 512 голосами "за", при 45 "проти" та 63 тих, хто утримався. Депутати Європарламенту, як повідомляється, "зробили Фонд більш демократично підзвітним, заохочуючи багатосторонню демократію та приведення України до вимог щодо вступу до ЄС".

Ukraine Facility

Фонд для України є частиною нинішнього перегляду довгострокового бюджету ЄС, до якого необхідні коригування, оскільки він був серйозно виснажений після численних криз, що сталися з 2021 року. "Депутати Європарламенту наполягають на тому, щоб Фонд разом із усім переглядом бюджетом має бути узгоджено якнайшвидше, оскільки з 2024 року не буде жодних положень про допомогу Україні. Пакет також має бути інтегрований до річного бюджету наступного року, переговори щодо якого будуть проводитись у листопаді", - вказали у Європарламенті.

Використання російських активів, боротьба з корупцією

Одна з ключових вимог депутатів Європарламенту полягає в тому, щоб активи російської федерації чи інших юридичних чи фізичних осіб, які безпосередньо пов'язані з агресивною війною рф, використовувалися для відновлення України, зазначили у євроінституції. Європарламент, як вказано, також "посилив положення щодо боротьби з шахрайством, корупцією, конфліктами інтересів та порушеннями у використанні коштів ЄС в Україні". "Компанії, які перебувають під впливом олігархів, не повинні мати права на фінансування", додали депутати Європарламенту.

Більше прозорості

Депутати Європарламенту також внесли поправки в пропозицію, щоб зробити Фонд прозорішим, створивши веб-портал про фінансові операції щодо України, та їхні цілі, а також про «віхи», які країна пройшла для отримання допомоги. Вони також хочуть, щоб внески, отримані від третіх країн та міжнародних організацій, були оприлюднені.

План, у якому Україна докладно викладатиме реформи та інвестиції, які будуть підтримуватись ЄС, має бути розроблений за участю Європарламенту (за допомогою делегованих актів) та ефективних консультацій з Верховною Радою, зазначили у євроінституції.

Наступні кроки

Переговори з країнами-членами можуть розпочатися, як тільки Рада ЄС виробить спільну позицію.

Доповнення

20 червня 2023 року Єврокомісія запропонувала створити спеціальний фонд для України Ukraine Facility на суму до 50 мільярдів євро на період із 2024 по 2027 рік у вигляді грантів та кредитів.

Цей механізм замінить двосторонню підтримку, яку надає ЄС в межах інструменту NDICI та програми MFA+ на 18 мільярдів євро, термін дії якої закінчиться наприкінці 2023 року. "Він інтегруватиме підтримку, яку Україна отримала б у рамках Інструменту допомоги перед вступом (IPA)", - вказали у Європарламенті.

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