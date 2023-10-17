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Европарламент поддержал 50 млрд евро помощи Украине

Киев • УНН

 • 384401 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Европарламент одобрил предложение о новом фонде для Украины (Ukraine Facility) на 50 млрд евро на 2024-2027 годы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу евроинститута.

Европарламент поддержал 50 млрд евро помощи Украине

Детали

"Во время голосования во вторник (Евро)парламент усовершенствовал и одобрил предложение о выделении 50 миллиардов евро для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины с 2024 года", - говорится в сообщении.

Позиция Европарламента по предложенному фонду для Украины была принята 512 голосами "за", при 45 "против" и 63 воздержавшихся. Депутаты Европарламента, как сообщается, "сделали Фонд более демократически подотчетным, поощряя многостороннюю демократию и приведение Украины к требованиям по вступлению в ЕС".

Ukraine Facility

Фонд для Украины является частью продолжающегося пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, в котором необходимы корректировки, поскольку он был серьезно истощен после многочисленных кризисов, произошедших с 2021 года. "Депутаты Европарламента настаивают на том, чтобы Фонд вместе со всем пересмотром бюджета должен быть согласован как можно быстрее, поскольку с 2024 года не будет никаких положений о помощи Украине. Пакет также должен быть интегрирован в годовой бюджет следующего года, переговоры по которому будут проводиться в ноябре", - указали в Европарламенте.

Использование российских активов, борьба с коррупцией

Одно из ключевых требований депутатов Европарламента заключается в том, чтобы активы российской федерации или других юридических или физических лиц, которые непосредственно связаны с агрессивной войной рф, использовались для восстановления Украины, отметили в евроинституте. Европарламент, как указано, также "усилил положения по борьбе с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и нарушениями в использовании средств ЕС в Украине". "Компании, которые находятся под влиянием олигархов, не должны иметь права на финансирование", добавили депутаты Европарламента.

Больше прозрачности

Депутаты Европарламента также внесли поправки в предложение, чтобы сделать Фонд более прозрачным, создав веб-портал о финансовых операциях в отношении Украины, и их целях, а также о «вехах», которые страна прошла для получения помощи. Они также хотят, чтобы взносы, полученные от третьих стран и международных организаций, были обнародованы.

План, в котором Украина будет подробно излагать реформы и инвестиции, которые будут поддерживаться ЕС, должен быть разработан с участием Европарламента (с помощью делегированных актов) и эффективных консультаций с Верховной Радой, отметили в евроинституте.

Следующие шаги

Переговоры со странами-членами могут начаться, как только Совет ЕС выработает общую позицию.

Дополнение

20 июня 2023 года Еврокомиссия предложила создать специальный фонд для Украины Ukraine Facility на сумму до 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год в виде грантов и кредитов.

Этот механизм заменит двустороннюю поддержку, которую предоставляет ЕС в рамках инструмента NDICI и программы MFA+ на 18 миллиардов евро, срок действия которой закончится в конце 2023 года. "Он будет интегрировать поддержку, которую Украина получила бы в рамках Инструмента помощи перед вступлением (IPA)", - указали в Европарламенте.

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