Премьер-министр Израиля предупредил, что война с ХАМАС "может быть долгой войной"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предупредил, что война в Секторе Газа “может быть долгой войной”. В то же время он отметил необходимость победить ХАМАС, иначе террористы могут представлять угрозу и для Европы. Об этом Нетаньяху заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Иерусалиме. Его заявление цитирует CNN, передает УНН.
Цитата
“Варварство ХАМАС угрожает Европе и всему миру. ХАМАС является тестом мира против варварства”, — сказал он.
Детали
Нетаньяху заявил, что Израиль будет пытаться защитить мирных жителей, поскольку он работал над тем, чтобы они “больше не жили под тиранией ХАМАС”.
Премьер-министр Израиля также предостерег ливанскую группу “Хезболла” от присоединения к войне против Израиля, заявив, что если группа осмелится это сделать, то пожалеет.
“Надеюсь, они прислушаются к нашему предупреждению. Они понесут ужасные последствия”, — добавил Нетаньяху.
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Контекст
Конфликт в секторе Газа начался, когда палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами 7 октября.
Террористы назвали эту операцию “Потоп Аль-Акса”. Эта атака включала не только шквал ракетных запусков, но и проникновение в Израиль на земле, с моря и с воздуха. По словам боевиков, это вторжение было местью за штурм мечети Аль-Акса и рост насилия израильтян против палестинцев.
Израильские военные в ответ начали операцию “Железные мечи”, направленную исключительно на объекты ХАМАС в секторе Газа.
Согласно данным открытых источников по состоянию на сегодня, в этом конфликте погибли более 7000 человек. В частности, более 5000 это палестинцы и не менее 1400 израильтян.
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Дополнительно
В середине октября, во время визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль Министр обороны Израиля Йоав Галлант также предупреждал, что война с Сектором Газа будет долгая, и Израиль непременно победит.