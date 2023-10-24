Премьер-министр Израиля предупредил, что война с ХАМАС "может быть долгой войной"

Цитата

“Варварство ХАМАС угрожает Европе и всему миру. ХАМАС является тестом мира против варварства”, — сказал он.

Детали

Нетаньяху заявил, что Израиль будет пытаться защитить мирных жителей, поскольку он работал над тем, чтобы они “больше не жили под тиранией ХАМАС”.

Премьер-министр Израиля также предостерег ливанскую группу “Хезболла” от присоединения к войне против Израиля, заявив, что если группа осмелится это сделать, то пожалеет.

“Надеюсь, они прислушаются к нашему предупреждению. Они понесут ужасные последствия”, — добавил Нетаньяху.

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Контекст

Конфликт в секторе Газа начался, когда палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами 7 октября.

Террористы назвали эту операцию “Потоп Аль-Акса”. Эта атака включала не только шквал ракетных запусков, но и проникновение в Израиль на земле, с моря и с воздуха. По словам боевиков, это вторжение было местью за штурм мечети Аль-Акса и рост насилия израильтян против палестинцев.

Израильские военные в ответ начали операцию “Железные мечи”, направленную исключительно на объекты ХАМАС в секторе Газа.

Согласно данным открытых источников по состоянию на сегодня, в этом конфликте погибли более 7000 человек. В частности, более 5000 это палестинцы и не менее 1400 израильтян.

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Дополнительно

В середине октября, во время визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль Министр обороны Израиля Йоав Галлант также предупреждал, что война с Сектором Газа будет долгая, и Израиль непременно победит.