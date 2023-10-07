Ізраїль заявив про початок операції "Залізні мечі" із захисту від атаки ХАМАС

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"Залізні мечі". Армія оборони Ізраїлю розпочинає широкомасштабну операцію із захисту цивільних ізраїльтян від комбінованої атаки ХАМАС на Ізраїль сьогодні вранці", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Речник Армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, як зазначає The Times of Israel, заявив, що Ізраїль перебуває «у стані війни» після раптової атаки ХАМАС.

«ЦАХАЛ оголосив стан війни. Ми перебуваємо у стані війни», - заявив Хагарі у прямому ефірі.

«Було випущено понад 2000 ракет. Терористи проникли, і деякі з них ще перебувають в Ізраїлі», - сказав він.

«ЦАХАЛ наповнює цей район військами. Ми зосереджені на бойових діях на кордоні із сектором Газа», - продовжив Хагарі.

«Ми розпочали масовий призов у всіх частинах ЦАХАЛу. ВПС також завдають ударів по сектору Газа», - додав він.

Армія оборони Ізраїлю оголосила про скасування занять у школах у центральній частині та на півдні Ізраїлю, що означає, що приблизно 1 мільйон дітей завтра залишаться вдома на тлі триваючих бойових дій між Ізраїлем і угрупованнями з сектору Газа.

Усі школи на південь від Нетанії та на північ від центрального Негева мають бути закриті, а підприємства можна відкривати лише за наявності вільного доступу до бомбосховищ, сказали військові.

У цих районах також обмежено зібрання до 10 осіб на відкритому повітрі та 50 осіб у приміщенні, повідомляють військові.

Обмеження діють до 18:00 неділі за місцевим часом, але, як вказано, імовірно, будуть продовжені на тлі бойових дій.

Доповнення

Центр і південь Ізраїлю уже понад 3,5 години перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

За даними екстрених служб, повідомляє Haaretz, загинули щонайменше 20 ізраїльтян. Ізраїльський 12 канал повідомляє, що в Ізраїлі поранено щонайменше 280 осіб, 30 з них у тяжкому стані.

Окрім того, десятки терористів проникли в низку міст на півдні країни.

Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.