Израиль заявил о начале операции "Железные мечи" по защите от атаки ХАМАС

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"Железные мечи". Армия обороны Израиля начинает широкомасштабную операцию по защите гражданских израильтян от комбинированной атаки ХАМАС на Израиль сегодня утром", - говорится в сообщении.

Детали

представитель Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, как отмечает The Times of Israel, заявил, что Израиль находится «в состоянии войны» после внезапной атаки ХАМАС.

«ЦАХАЛ объявил состояние войны. Мы находимся в состоянии войны», - заявил Хагари в прямом эфире.

«Было выпущено более 2000 ракет. Террористы проникли, и некоторые из них еще находятся в Израиле», - сказал он.

«ЦАХАЛ наполняет этот район войсками. Мы сосредоточены на боевых действиях на границе с сектором Газа», - продолжил Хагари.

«Мы начали массовый призыв во всех частях ЦАХАЛа. ВВС также наносят удары по сектору Газа», - добавил он.

Армия обороны Израиля объявила об отмене занятий в школах в Центральной и южной части Израиля, что означает, что около 1 миллиона детей завтра останутся дома на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и группировками из Сектора Газа.

Все школы к югу от Нетании и к северу от центрального Негева должны быть закрыты, а предприятия могут быть открыты только при наличии свободного доступа к бомбоубежищам, заявили военные.

В этих районах также ограничено собрание до 10 человек на открытом воздухе и 50 человек в помещении, сообщают военные.

Ограничения действуют до 18:00 воскресенья по местному времени, но, как указано, вероятно, будут продлены на фоне боевых действий.

Дополнение

Центр и юг Израиля уже более 3,5 часов находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

По данным экстренных служб, по данным Haaretz, погибли по меньшей мере 20 израильтян. Израильский 12 канал сообщает, что в Израиле ранены по меньшей мере 280 человек, 30 из них в тяжелом состоянии.

Кроме того, десятки террористов проникли в ряд городов на юге страны.

Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.