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The Guardian

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Прем’єр-міністр Ізраїлю попередив, що війна з ХАМАС “може бути довгою війною”

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попередив, що війна в Секторі Гази “може бути довгою війною”. Водночас він наголосив на необхідності перемогти ХАМАС, інакше терористи можуть представляти загрозу й для Європи. Про це Нетаньягу заявив на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном в Єрусалимі. Його заяву цитує CNN, передає УНН.

Прем’єр-міністр Ізраїлю попередив, що війна з ХАМАС “може бути довгою війною”

Цитата

“Варварство ХАМАС загрожує Європі та всьому світу. ХАМАС є тестом світу проти варварства”, — сказав він.

Деталі

Нетаньягу сказав, що Ізраїль намагатиметься захистити мирних жителів, оскільки він працював над тим, щоб вони “більше не жили під тиранією ХАМАС”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю також застеріг ліванську групу “Хезболла” від приєднання до війни проти Ізраїлю, заявивши, що якщо група наважиться це зробити, то пошкодує.

“Сподіваюся, вони прислухаються до нашого попередження. Вони зазнають жахливих наслідків”, — додав Нетаньягу.

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Контекст

Конфлікт у секторі Гази розпочався, коли палестинське угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль ракетами 7 жовтня.

Терористи назвали цю операцію “Потоп Аль-Акса”. Ця атака включала не лише шквал ракетних запусків , а й проникнення в Ізраїль на землі, з моря й з повітря. За словами бойовиків, це вторгнення було помстою за штурм мечеті Аль-Акса та зростання насильства ізраїльтян проти палестинців.

Ізраїльські військові у відповідь розпочали операцію “Залізні мечі”, що спрямована виключно на об’єкти ХАМАС у секторі Газа.

Згідно з даними відкритих джерел станом на сьогодні, у цьому конфлікті загинули понад 7000 людей. Зокрема, понад 5000 це палестинець і не менше 1400 ізраїльтян.

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Додатково

У середині жовтня, під час візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Ізраїлю Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант також попереджав, що війна із Сектором Газа буде довга, і Ізраїль неодмінно переможе.

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