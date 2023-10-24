Прем’єр-міністр Ізраїлю попередив, що війна з ХАМАС “може бути довгою війною”

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попередив, що війна в Секторі Гази “може бути довгою війною”. Водночас він наголосив на необхідності перемогти ХАМАС, інакше терористи можуть представляти загрозу й для Європи. Про це Нетаньягу заявив на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном в Єрусалимі. Його заяву цитує CNN, передає УНН.